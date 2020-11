La Maremma ha una nuova dottoressa: Eleonora si laurea in Informatica umanistica con lode

GROSSETO – Ieri, giovedì 19 novembre, la grossetana Eleonora Rossi si è laureata in Informatica umanistica all’Università di Pisa in modalità telematica con il massimo dei voti, 110 e lode.

Il titolo della tesi è: ”Sviluppo di una piattaforma, satellite al progetto Gkps, per la condivisione delle esperienze relative al Covid-19”.

Il progetto di tesi si propone di creare un portale che permetta una maggiore coordinazione e condivisione delle esperienze relative alla pandemia da parte di enti sanitari provenienti da tutto il mondo. In particolare la piattaforma vuole affrontare e superare la forte disomogeneità dell’organizzazione sanitaria che si viene a creare durante emergenze come queste.

Eleonora ha deciso di proseguire con gli studi magistrali in informatica umanistica, specializzandosi in Tecnologie del linguaggio, con l’obbiettivo di diventare una figura professionale per il settore dell’ingegneria della lingua e della produzione di strumenti basati sul trattamento automatico della lingua parlata e scritta.

Congratulazioni da tutta la famiglia e dal fidanzato Manuel.