Da Cirinnà a Luxuria: l’incontro online per il Transgender day è un successo

FOLLONICA – Si è trasformato in un vero e proprio convegno virtuale l’iniziativa promossa dalle commissioni pari opportunità dei Comuni di Follonica e Gavorrano, in occasione del TDoR, ovvero la giornata dedicata alla commemorazione delle vittime di violenza, odio e pregiudizio verso le persone transgender. Non solo, è anche la prima volta che le amministrazioni dei due Comuni danno spazio a un evento in occasione della giornata internazionale dei transgender, inoltre in forma condivisa.

Tutto è nato grazie a una canzone: “Tuo amante” dell’artista e cantautrice maremmana La Luna, nell’ambito del progetto Arcobalune, la quale è stato il filo conduttore dell’evento che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non si è potuto svolgere in presenza, ma è stato spostato sulla piattaforma Meet e condiviso sui vari social network, dove è stato seguito da oltre 2.700 persone.

Durante la diretta è stato trasmesso anche il videoclip del brano che racconta la transessualità con gli occhi di un bambino transgender vittima di bullismo e sceglie di isolarsi. Vladimir Luxuria, oltre che aver prestato la sua immagine per le riprese, canta insieme a La Luna nel brano stesso.

Oltre alla presentazione della canzone, l’iniziativa ha dato ampio spazio al dibattito sull’identità di genere a cui hanno partecipato oltre ai sindaci di Follonica e Gavorrano, Andrea Benini e Andrea Biondi, con i rispettivi presidenti delle commissioni pari opportunità Francesco Ciompi e Stefania Ulivieri, anche Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, attrice e prima transgender eletta in parlamento; Monica Cirinnà, senatrice e firmataria della legge che porta il suo nome e che ha istituito le unioni civili in Italia; Marco Buzzetti, presidente toscano di Agedo, l’associazione dei genitori di omosessuali.