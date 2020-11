Coronavirus: al via la distribuzione gratuita delle mascherine. Ecco dove e quando

MONTE ARGENTARIO – Parte dalla prossima settimana la distribuzione delle mascherine anti-Covid ai cittadini residenti nel comune di Monte Argentario.

Ad ognuno saranno consegnate cinque mascherine, tre chirurgiche e due Ffp2.

Per non creare assembramenti si raccomanda di farle ritirare ad un solo componente della famiglia che dovrà presentarsi nei punti di distribuzione munito di un documento di identità.

La distribuzione, a cura di un gruppo di volontari, verrà effettuata nei giorni dal 23 al 25 novembre nelle zone e con orari così indicati:

Porto Santo Stefano

le mascherine potranno essere ritirate lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre dalle ore 9 alle ore 17 presso i seguenti punti nei quali si dovranno recare i cittadini residenti in quella zona: Quartiere Pozzarello, piazzale Sant’Andrea presso la Sede Associazione La Racchetta; Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli; piazza Anselmi; zona Fortezza presso le ex pile; piazzale di Lividonia;

Porto Ercole

la distribuzione verrà effettuata nei giorni di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre presso: Chiesa San Paolo dalle ore 14 alle ore 18; piazza Amerigo Vespucci dalle ore 10 alle ore 13.

Il dettaglio delle vie delle singole zone è disponibile on line sul sito www.comunemonteargentario.gov.it.