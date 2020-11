Continua la messa in sicurezza delle strade della città: previsti altri due interventi

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato, all’unanimità, il progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza del manto stradale del parcheggio adiacente il supermercato di via Inghilterra.

Inoltre, scatterà anche la messa in sicurezza di alcuni tratti del piano viabile di via della Serenissima.

L’attività di manutenzione, che avverrà nel breve termine, è rivolta alla promozione di una circolazione sicura dei veicoli. Ancora una volta, l’Amministrazione locale si dimostra particolarmente sensibile in tema di prevenzione e cura del manto stradale, cercando così di soddisfare le esigenze dei cittadini.

“La nostra attenzione – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto – è sempre altissima sul tema delle strade. L’attività di manutenzione è la prima vera arma che si ha per evitare che la circolazione sia compromessa o particolarmente gravosa. Sono fiero dei tanti interventi che abbiamo fatto in questo senso. Ovviamente, però, non dobbiamo assolutamente fermarci.”

“Mantenere le strade pulite, ordinate e ben curate, significa valorizzare e proteggere l’intera città e i suoi cittadini – ha spiegato Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici. L’Amministrazione ha da sempre sostenuto e rivendicato con forza l’importanza della manutenzione e della prevenzione. Garantire una circolazione, sia in auto che a piedi, in totale sicurezza, è un dovere al quale vogliamo adempiere nei migliori dei modi.”