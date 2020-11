“Città Sostenibili”: il Comune di Follonica vince il premio. Benini: «Unici in Toscana»

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha ricevuto il premio “Cresco Award Città Sostenibili”, per essere stato individuato tra i Comuni italiani che si impegnano per lo sviluppo sostenibile del territorio per il progetto “La Strada Verso la sostenibilità”.

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell’ambito della 37esima assemblea annuale dell’Anci

Nello specifico il comune di Follonica è stato premiato da una delle aziende partner, Pirelli, nella sezione “mobilità sostenibile” per la realizzazione della pista ciclabile in plastica riciclata all’interno del parco dell’Ilva.

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il sindaco Andrea Benini – di questo riconoscimento alla nostra città, unica città toscana premiata. Cerchiamo di amministrare Follonica con l’obiettivo di renderla più sostenibile, cioè più inclusiva e quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che la abitano, ma anche a quelle che la scelgono come meta per le proprie vacanze.”

L’importante riconoscimento è stato consegnato nell’ambito dell’Assemblea Annuale Anci e ritirato dal sindaco.

“È stato il lavoro di squadra – commentano il vicesindaco Pecorini e l’assessora alla mobilità Giorgieri – che ci ha portato ad ottenere questo premio. Siamo certi che le amministrazioni debbano impegnarsi nel trovare un impiego ai materiali provenienti da riciclo delle raccolte differenziate così da essere un punto di riferimento per tutta la collettività. Con il nostro progetto abbiamo dimostrato che la plastica può avere nuova vita e andare a riqualificare aree cittadine, coniugando anche all’aspetto ambientale, quello di sostegno alla mobilità ciclabile.

La pista sarà completata nei prossimi mesi per collegarsi al ponte sul Petraia e quindi ricucire l’area dell’Ilva a quella del distretto sanitario e della 167 est.”.

Il sindaco e l’Amministrazione colgono l’occasione per ringraziare la struttura comunale, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile il raggiungimento di questo traguardo.

“Questo premio – conclude il sindaco- ci fa capire che la direzione che abbiamo intrapreso, quella che coniuga sostenibilità ambientale, mobilità lenta e inclusione sociale è quella giusta e quella su cui investire anche nel futuro”.