Circolo Pattinatori, nuovi spogliatoi nel centro sportivo di via Mercurio

GROSSETO – Nel centro sportivo di via Mercurio, quartier generale del Circolo Pattinatori 1951, sono stati montati i nuovi spogliatoi. I due locali, messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Grosseto, sono dotati di pompe di calore e saranno utilizzati da squadre e arbitri. La società del presidente Stefano Osti ha in questa maniera completato i lavori richiesti dalla Fisr per prendere parte al campionato di serie A1 2020-2021.

In dirittura d’arrivo anche “La casa dell’hockey”, il nuovo bar-ristorante all’interno del centro, gestito da Uscita di Sicurezza. I gestori stanno aspettando di completare le ultime pratiche e apriranno appena le norme anti-Covid lo permetteranno.