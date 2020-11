Azione arriva in Maremma: ecco chi è il coordinatore provinciale del partito di Calenda

GROSSETO – Ieri, giovedì 18 novembre, sono stati resi noti i nomi di coloro che andranno a comporre il Comitato promotore toscano di Azione, il partito fondato un anno fa da Carlo Calenda e Matteo Richetti. Come coordinatore della Provincia di Grosseto è stato scelto Francesco Grassi.

“I difficili mesi di lavoro che ci aspettano e l’entusiasmo che si registra attorno all’esperienza di Azione, il partito fondato un anno fa da Carlo Calenda e Matteo Richetti, impongono di aprire a una fase di radicamento e organizzazione del partito sui territori della nostra regione” scrive il Comitato in una nota.

“In via transitoria – prosegue la nota -, in attesa dello svolgimento del primo congresso fondativo di Azione, che si terrà non appena terminata l’emergenza (oggi congressi e meeting sono espressamente vietati da disposizioni normative), abbiamo ritenuto fondamentale costituire il comitato dei promotori Regionali della Toscana.

Compito primo di questo organismo sarà un pieno coinvolgimento di tutti i gruppi territoriali, di tutte le dieci province della Toscana e l’organizzazione del partito a livello provinciale e dell’attività politica sul territorio.

Sono stati individuati i primi livelli di responsabilità ai quali si aggiungeranno tutti coloro che vorranno impegnarsi in prima persona e supportare il partito in ogni sua attività, a partire dal prossimo tesseramento e dall’organizzazione di gruppi di lavoro stabili e coordinati.

Questo il Comitato Promotore che da subito coinvolgerà ogni singolo territorio:

Coordinatore regionale – Marco Remaschi

Coordinamento organizzativo – Giordano Ballini e Davide Vivaldi

Responsabile Enti Locali – Iacopo Vespignani

Responsabile Comunicazione – Michele Gentili

Tesoriere/Procuratore – Alfredo Valerio

Coordinamento Tavoli tematici – Giuseppe Bardi

Coordinamenti provinciali: Milena Brath (Firenze), Lucia Cherici (Arezzo), Francesco Grassi (Grosseto), Corrado Malacarne (Prato), Emiliano Paoletti (Lucca), Chiara Tognotti (Pisa), Iacopo Vespignani (Pistoia), Massimo Vitrani (Livorno), Davide Vivaldi (Siena), Giacomo Zucchelli (Massa Carrara).

A breve verranno inoltre strutturati i dipartimenti: organizzazione, enti locali, comunicazione, tavoli tematici regionali, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini della Toscana dove sono presenti già circa trenta gruppi di Azione.

Il comitato promotore avrà il compito di sviluppare e agevolare, su tutti i territori regionali, le attività che consentiranno ad Azione di partecipare in modo attivo ed influente alle prossime tornate elettorali, a partire dai tanti Comuni toscani che andranno al voto nel 2021″.

“Come coordinatore della provincia di Grosseto – spiega Francesco Grassi -, ci tengo a precisare che l’attuale struttura avrà il compito di coordinare il lavoro sul territorio regionale in attesa dello svolgimento del primo congresso fondativo, che si terrà non appena terminata l’emergenza.

Voglio inoltre segnalare che il risultato ottenuto è merito di un bellissimo dialogo tra Comitato promotore nazionale e coordinatori dei gruppi territoriali, un grande segnale di attenzione verso i territori, che ribadisce lo spirito costitutivo di Azione e i investe noi delle realtà locali di ulteriore responsabilità ed entusiasmo.

Azione, nella nostra provincia, è già presente con il comitato di Grosseto e sta lavorando per aumentare la portata della sua proposta, crediamo infatti nell’importanza di avere una presenza uniformemente diffusa, che sia capace cogliere i bisogni specifici delle singole realtà territoriali.

A seguito della nuova struttura organizzativa regionale – conclude -, siamo pronti ad intensificare ulteriormente il lavoro, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per l’ascolto delle istanze e lo sviluppo di proposte serie e realistiche ad uso del territorio”.

