25 dosi di cocaina nascoste nell’auto: alla vista dei carabinieri fugge a piedi

FOLLONICA – 25 dosi di cocaina ben nascosti nell’auto. Dieci grammi in tutto, ma che avrebbero fruttato oltre mille euro. Un fagotto che è era nascosto in un auto, ma non così bene da non essere trovato.

I carabinieri della Compagnia di Follonica ieri si trovavano in pieno centro quando sono stati attirati da un’autovettura che, alla vista dei militari, ha tentato di svoltare in una zona vietata. I militari hanno intimato l’alt, e uno dei due occupanti della macchina ha provato di fuggire a piedi dopo aver nascosto qualcosa nell’abitacolo dell’auto.

L’uomo, marocchino, 30 anni, è stato raggiunto e riportato alla vettura. Qui i militari hanno trovato in poco tempo il fagotto con la droga. Lo straniero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e, insieme al connazionale si è visto contestare la violazione al Dpcm in vigore per la zona rossa ed è stato multato per 400 euro.