Mostra sui Longobardi, il Comune cerca un editore: ecco come candidarsi

GROSSETO – In previsione della mostra “Una terra di mezzo. I Longobardi e la nascita della Toscana”, il Comune cerca un editore a cui affidare l’impostazione grafica, l’impaginazione, la stampa e la distribuzione del relativo catalogo.

L’avviso di avvio dell’indagine esplorativa verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente e per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 del 4 dicembre. Inizialmente è richiesta la stampa di mille copie, le fotografie e i testi verranno predisposti dal Comune.

La distribuzione del volume dovrà essere promossa, ad esempio, nei canali librari nazionali, nei settori delle biblioteche, degli enti e delle associazioni culturali italiane, nei book-shop di altre mostre anche all’estero. A ciò si dovrà aggiungere l’organizzazione di eventi sul territorio nazionale. La documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata all’ufficio Protocollo in piazza Duomo, 1. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo anna.bonelli@comune.grosseto.it.