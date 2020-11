L’orientamento si fa online: il polo Bianciardi prosegue con le sue attività

GROSSETO – Il Coronavirus non ferma la didattica, le attività laboratoriali e al polo Bianciardi non ferma neanche l’orientamento.

Iniziano infatti sabato prossimo 21 novembre gli open-days in modalità live streaming: un vero e proprio orientamento completo, tanto “sicuro” quanto innovativo e tecnologico, utilissimo per la scelta del giusto percorso formativo tra le offerte dell’Istituto Bianciardi nei suoi cinque indirizzi: liceo artistico (nelle due articolazioni arti figurative e architettura e ambiente), liceo musicale, liceo coreutico (il liceo della danza), servizi commerciali web community, tecnico della grafica e comunicazione.

Grazie al collegamento streaming, su piattaforma Google Meet, utilizzabile facilmente da chiunque, sarà possibile partecipare ad un tour guidato e interattivo nelle diverse sedi dell’Istituto e parlare con i docenti che saranno disponibili per presentare i curricula scolastici, mostrare aule, laboratori, spazi comuni, chiarendo ogni dubbio sulle discipline da studiare o gli sbocchi professionali e formativi dei vari indirizzi. I tour saranno guidati da un docente, orientatore, che darà tutte le informazioni per approfondire la conoscenza dei percorsi di studio.

Per permettere la partecipazione a tutti, futuri studenti e interessati, sono stati predisposti una media di 20 appuntamenti per ogni indirizzo, che si terranno dii sabato pomeriggio dal 21 novembre al 30 gennaio (vacanze escluse), con due tour guidati ciascun pomeriggio. Alcuni indirizzi replicheranno anche il giovedì, con le stesse modalità.

E’ possibile prenotare l’incontro online agli indirizzi dei docenti responsabili dell’orientamento: per il Liceo Artistico Daniele Govi, pittore e docente di discipline pittoriche (d.govi@polobianciardigrosseto.it /3471236233), per il liceo musicale Gloria Mazzi, direttore Artistico, musicista e docente di Musica d’Insieme (g.mazzi@polobianciardigrosseto.it / 3287018626), per il Liceo Coreutico Barbara Acero, danzatrice, coreografa e docente di Discipline Coreutiche (b.acero@polobianciardigrosseto.it), per i servizi commerciali web community la docente di tecniche professionali Rossella Izzo (r.izzo@polobianciardigrosseto.it /368949181), per il tecnico della grafica e comunicazione la professoressa di progettazione multimediale Patrizia Vincenzoni (p.vincenzoni@polobianciardigrosseto.it / 3391171192).

Tutte le altre informazioni, date e orari precisi, dettagli degli appuntamenti, indirizzi e numeri di telefono si trovano nell’home page del sito dell’Istituto www.polobianciardigrosseto.it.