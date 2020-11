L’almanacco del Giunco: il 19 novembre è la Giornata internazionale dell’uomo

GROSSETO – Giovedì 19 novembre, Sant’Eudone abate, Giornata internazionale dell’uomo, il sole sorge alle 7.16 e tramonta alle 16.44. Accadeva oggi:

461 – Sant’Ilario diventa Papa

636 – Gli arabi sconfiggono l’impero persiano nella battaglia di al-Qadisiyya in Mesopotamia

1096 – Reconquista: vittoria cruciale di Pietro I d’Aragona nella Battaglia di Alcoraz

1432 – Battaglia di Delebio: seconda e conclusiva giornata di combattimento in Valtellina tra gli eserciti di Filippo Maria Visconti e della Repubblica di Venezia

1493 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo ad approdare sull’isola, avvistata il giorno precedente, che diventerà in seguito Porto Rico. Le dà il nome di San Juan Bautista

1598 – La Battaglia di Norlang, la battaglia finale della Guerra di Imjin è combattuta tra la marina giapponese e quella coreana, conclusa in una decisa vittoria coreana

1794 – Gli Stati Uniti e il Regno di Gran Bretagna firmano il Trattato di Jay, che tenta di sistemare alcuni dei problemi pendenti dalla Guerra d’indipendenza americana

1816 – Viene fondata l’Università di Varsavia

1863 – Guerra di secessione americana: il presidente dell’Unione, Abramo Lincoln, pronuncia il discorso di Gettysburg, durante la cerimonia di inaugurazione del cimitero militare di Gettysburg (Pennsylvania)

1881 – Un meteorite si schianta vicino al villaggio di Großliebenthal, a sud-est di Odessa, in Ucraina

1916 – Samuel Goldfish (in seguito rinominato Samuel Goldwyn) e Edgar Selwyn fondano la Goldwyn Company (la compagnia diventerà in seguito una delle case cinematografiche indipendenti di maggior successo)

1924 – A Los Angeles, il famoso regista di film muti, Thomas Ince (“Il padre del western”), muore per un attacco di cuore nel suo letto (affiorarono delle voci secondo le quali gli aveva sparato il magnate dell’editoria William Randolph Hearst)

1941 – Seconda guerra mondiale: l’incrociatore Hmas Sydney della Royal Australian Navy e l’incrociatore ausiliario tedesco Kormoran si affondano l’un l’altro al largo della costa dell’Australia Occidentale, con la perdita di circa 645 marinai australiani e 77 tedeschi

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Stalingrado – le truppe sovietiche dei generali Aleksandr Vasilevskij e Georgij Žukov lanciano l’Operazione Urano, la grande offensiva generale dell’Armata Rossa che porterà all’accerchiamento della 6. Armee tedesca, volgendo le sorti della battaglia in favore dell’Urss

1944 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt annuncia il sesto War Loan Drive, mirato a vendere 14 miliardi di dollari in obbligazioni di guerra per aiutare il pagamento dello sforzo bellico

1946 – Afghanistan, Islanda e Svezia entrano nelle Nazioni Unite

1954 – Sammy Davis Jr perde il suo occhio sinistro in un incidente automobilistico a San Bernardino, in California

1959 – Ford annuncia la fine della produzione della Edsel

1969

– Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean atterrano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna

– Calcio: Pelé realizza su rigore al ’34 della partita fra il Santos (in cui milita) e il Vasco da Gama il suo millesimo goal. Solo Arthur Friedenreich (BRA) avrebbe fatto meglio: 1329 reti. Mancano però i dati ufficiali di quest’ultimo

– L’agente Antonio Annarumma diventa la prima vittima degli Anni di piombo in Italia

1977

– Il presidente egiziano Anwar Sadat diventa il primo leader arabo a recarsi in visita ufficiale in Israele, quando incontra il primo ministro Menachem Begin e parla davanti alla Knesset a Gerusalemme, cercando un accordo di pace permanente (gran parte del mondo arabo fu oltraggiato dalla visita)

– Un Boeing 727 della Transportes Aereos Portugueses cade vicino alle isole Madera uccidendo 130 persone

1978 – Dopo 46 anni, si stabilisce il congresso a Madrid del Partito comunista spagnolo

1979 – Crisi iraniana degli ostaggi: il leader iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini ordina il rilascio di 13 donne e neri americani tenuti in ostaggio nell’ambasciata statunitense di Teheran

1984 – Una serie di esplosioni nel deposito di prodotti petroliferi della Pemex a San Juan Ixhuatepec (Città del Messico), innesca un gigantesco incendio che farà circa 500 vittime

1985 – Guerra Fredda: a Ginevra, il presidente statunitense Ronald Reagan e il segretario generale del Pcus Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta

1998

– L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari

– Scandalo Lewinsky: il comitato giudiziario della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti inizia le audizioni per l’impeachment contro il presidente Bill Clinton

1999

– Ad Istanbul, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) chiude un summit di due giorni richiedendo una soluzione politica in Cecenia e adottando lo Statuto per la sicurezza europea

– Shenzhou 1: la Repubblica popolare cinese lancia la prima navetta spaziale Shenzhou

2002 – Sulla costa della Galizia (Spagna) naufraga la petroliera Prestige, in avaria dal 13 novembre

2005 – Guerra in Iraq: si consuma il massacro di Haditha

