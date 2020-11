Il Comune cerca fornitori di libri per le biblioteche della città: ecco come partecipare

GROSSETO – Il Comune ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato esplorativa per individuare un operatore economico per la fornitura di pubblicazioni italiane e straniere non periodiche riguardanti saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti, testi universitari, libri per bambini e ragazzi da destinare alle sezioni prestito delle 12 biblioteche delle Rete Grossetana biblioteche, archivi e centri di documentazione (Grobac). Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 del 7 dicembre. Tale affidamento durerà 2 anni.

L’operatore scelto dovrà garantire la pubblicazione sul proprio sito internet del catalogo di editori e autori trattati, che dovrà essere consultabile on line e aggiornato in tempo reale e dovrà consentire ricerche differenziate per autore, titolo, casa editrice, lingua o supporto.

Il servizio, inoltre, dovrà riportare informazioni integrative sui libri di nuova uscita, ma anche, a titolo esemplificativo, offerte di corsi di aggiornamento per bibliotecari sugli argomenti della lettura, del libro e dell’editoria, attività di promozione della lettura, stampa di materiali di comunicazione.

Gli operatori interessati dovranno presentare il modello “Richiesta di invito”, reperibile, insieme al testo integrale dell’avviso, sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Allo stesso indirizzo andranno inviate le eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura. La successiva fase di gara negoziata sarà svolta sulla piattaforma Start (Sistema telematico acquisti regionale della Toscana).