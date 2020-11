Coronavirus: diminuiscono i nuovi casi in Maremma, sono 62. Ma la terapia intensiva è ancora piena

GROSSETO – Continuano a diminuire i nuovi positivi in provincia di Grosseto: dopo il picco di domenica (190 nuovi positivi) seguito da sabato (131), e da lunedì (86), oggi i nuovi positivi sono 62, quattro in meno di ieri, quando erano 66. Fortunatamente, anche nella giornata di oggi, in Maremma non si registrano morti legati al Coronavirus. 53 le persone guarite (ieri 31).

1.088 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore (ieri 1.116), mentre le persone positive in carico alla Asl sono al momento 1.754 (ieri 1.772).

In Maremma sono otto i nuovi positivi nella fascia sino a 18 anni, dieci quelli tra i 19 ai 34 anni, 15 nella fascia tra i 35 e i 49 anni, 13 tra i 50 e i 64 anni, 11 tra i 65 e i 79 e sei gli ultraottantenni.

31 i nuovi positivi nel comune di Grosseto, sette a Follonica, quattro a Campagnatico e Orbetello. Al momento sono 62 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto (uno in più di ieri), 16 coloro che si trovano in terapia intensiva Covid (su 16 posti totali disponibili), come ieri. 3.366 le persone contatto stretto di positivo che si trovano al momento in quarantena.

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 289 i nuovi positivi (ieri 241).

Sono sette i nuovi casi di coronavirus individuati oggi a Piombino: quattro donne rispettivamente di 36, 46, 47 e 98 anni e tre minori di 4, 9 e 11 anni. Un uomo di 59 anni è un caso sospetto in attesa di conferma. Sei di questi pazienti sono contatti di casi precedentemente individuati: sono tutti in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni mentre il Dipartimento di prevenzione ricostruisce la rete di contatti avuti nei giorni scorsi.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Campagnatico 4 Capalbio 2 Castiglione Della Pescaia 3 Civitella Paganico 2 Follonica 7 Gavorrano 3 Grosseto 31 Magliano In Toscana 1 Monte Argentario 3 Orbetello 4 Roccastrada 1 Scarlino 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Arezzo 127 193 348 172 100 98 159 Siena 130 77 123 117 83 70 60 Grosseto 59 65 190 131 86 66 62 Totale Asl Tse 320 337 665 433 277 241 289

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1750 Provincia di Siena 1074 Provincia di Grosseto 1088

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3977 Provincia di Siena 1554 Provincia di Grosseto 1754

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3548 Provincia di Siena 1306 Provincia di Grosseto 1580