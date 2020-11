Coronavirus, al Giglio quattro guariti e un nuovo contagio

ISOLA DEL GIGLIO – Coronavirus al Giglio: crescono i guariti. Per la precisione quattro persone che rispetto a due giorni fa sono uscite dal tunnel del contagio. “Un ottimo risultato dei tracciamenti e delle precauzioni adottate in queste ultime settimane”, scrive il sindaco Sergio Ortelli.

A questo buon risultato si aggiunge però un ulteriore soggetto positivo, residente al Giglio ma dimorante a Grosseto. “Nello schema dei contagi viene però registrato come caso in carico all’isola – aggiunge Ortelli – In mattinata ancora 6 tamponi di controllo per constatare il regredire dell’infezione. Tra i positivi si registrano altri esiti a bassa carica e quindi in via di guarigione, lasciando invariato il quadro dei contagi”.