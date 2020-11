Circolo Pattinatori di nuovo al lavoro, allenamenti per le rose della serie cadetta

GROSSETO – Riprende l’attività delle squadre maggiori del Circolo Pattinatori Grosseto. In attesa di avere a disposizione i giocatori della serie A1, che in questi giorni stanno effettuando i tamponi di controllo e stanno concludendo il loro periodo di isolamento, prima di essere sottoposti a visita medica, tornano in pista per proseguire la preparazione le due squadre di serie B.

I veterani del team Alice, affidati alle cure di Filippo Guerrieri (nella foto), cominceranno martedì 24, mentre il gruppo dei più giovani, sponsorizzato dalla RRD, sotto la guida di Alessandro Brizzi, effettuerà la prima seduta di allenamento mercoledì 25. I due quintetti del C.P. Grosseto lavoreranno insieme il venerdì .

Il settore tecnico della Fisr ha fissato l’inizio dell’attività per domenica 6 dicembre. Alice e RRD disputeranno la seconda giornata di ritorno del girone G della Coppa Italia di serie B rispettivamente contro il Blue Factor Castiglione e il Galileo Follonica. La prima fase della stagione, che prevede la disputa di sei giornate complessive, si concluderà domenica 17 gennaio. La prima del girone parteciperà ai playoff.