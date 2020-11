Caso positivo alla materna: scuola dell’infanzia chiusa

RIBOLLA – Caso positivo alla scuola materna di Ribolla per cui è stata disposta la chiusura. «Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Roccastrada informa che, a seguito, oggi, della segnalazione da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl di Grosseto, con cui rende noto della presenza di un caso positivo al Covid-19 nel plesso della scuola dell’infanzia di Ribolla, per la tutela della salute degli alunni e del personale scolastico, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per il plesso dell’infanzia di Ribolla a far data da venerdì 20 novembre, fino a data da definirsi, in seguito agli accertamenti del caso».

«Pur non essendo prevista la didattica digitale integrata per la scuola dell’infanzia, il dirigente ha invitato le docenti a mantenere i contatti con gli alunni rendendosi frequentemente visibili e presenti, mediante piccoli filmati o messaggi vocali, per non perdere quel rapporto così prezioso e delicato che si è venuto a instaurare con alunni così piccoli».