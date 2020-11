I diritti dei bambini ai tempi del Covid: venerdì se ne discute in un evento online

FIRENZE – La tutela dei diritti di bambini e adolescenti ai tempi dell’emergenza sanitaria: è questo il tema scelto da Regione Toscana e Istituto degli Innocenti per l’evento organizzato in occasione della giornata internazionale dei diritti del fanciullo in programma venerdì prossimo, 20 novembre.

L’iniziativa si svolgerà in streaming a partire dalle ore 9.45. I lavori saranno aperti dall’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini e conclusi (ore 10.50) dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Nel corso dell’evento sarà presentato un video, preparato per l’occasione, in cui viene presentato l’impegno del sistema dei servizi toscani per garantire i diritti delle bambine e dei bambini ai tempi del Covid.

Nel video vengono raccolte anche le testimonianze di alcune delle iniziative messe in atto in materia di interventi sociali per l’infanzia e l’adolescenza, di sostegno alla genitorialità e all’autonomia e di qualificazione del sistema educativo.

Link per partecipare all’evento: https://zoom.us/webinar/register/WN_WUQ1Pr5rSoKvW6VFMGCEpA