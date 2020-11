GROSSETO – Torna la rubrica curata da Confartigianato Punto Artigiani. Il presidente Giovanni Lamioni interviene sulla situazione attuale «Invece di ristori e mancette non era più proficuo pensare ad un anno fiscale bianco? Azzerare le tasse per un anno, sospendere i mutui, e far arrivare contributi a fondo perduto a quelle aziende che potevano dimostrare di aver avuto un danno».