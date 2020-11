Per una Pubblica amministrazione sempre più “smart”: si rinnova il Sistema informativo territoriale

GROSSETO – Si rinnova il Sistema informativo territoriale (Sit) del Comune di Grosseto, punto di riferimento per l’informazione geografica, per i cittadini e gli operatori dell’Amministrazione.

Il Sit, gestito da Ldp Progetti di Luca Gentili, è rinnovato sia nella veste grafica, con l’adozione del tema Agid ottimizzato per l’utilizzo tramite smartphone, nel rispetto delle linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica amministrazione, che nelle soluzioni tecniche, con l’introduzione del nuovo visualizzatore delle mappe interattive, anch’esso progettato per l’utilizzo su dispositivi mobili e dotato di funzionalità avanzate a disposizione degli utenti.

È interamente dispiegato in cloud: tutti i servizi ed i dati risiedono sui server di un provider specializzato, in ottemperanza al principio “cloud first”, previsto dal piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione.

Il Sit sarà ancora più semplice e veloce da usare per i cittadini: per consultare il Regolamento urbanistico e le relative mappe interattive; la schedatura degli edifici, il catasto, le foto aeree e l’invio di Segnalazioni all’URP. Sarà anche più funzionante per l’Amministrazione: con la gestione in modo integrato dei dati territoriali da parte di tutti gli Uffici comunali, senza ricorrere a superflue duplicazioni e producendo una significativa riduzione dei costi e delle possibilità di errore.

“La digitalizzazione è un percorso lungo e complesso – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Ovviamente, l’obiettivo è quello di rendere la Pubblica amministrazione la più smart e tecnologica possibile. Per la crescita del Paese, e quindi di ogni singolo Comune, è fondamentale superare il vecchio sistema bizantino e cartaceo che ci trasciniamo dietro da decenni, velocizzando così la macchina burocratica”.

“I benefici del Sit sono sotto gli occhi di tutti – ha spiegato Giacomo Cerboni, assessore con delega alla Innovazione e Informatizzazione -. Il Sistema informativo territoriale del Comune di Grosseto è un portale web che rende disponibili i dati relativi al territorio sia agli operatori dell’Amministrazione che a tutti i cittadini, con aggiornamento costante e possibilità di condivisione. Oltre ad avere una notevole riduzione dell’utilizzo della carta, bisogna segnalare che il Comune di Grosseto, data la sua convinzione nella bontà della digitalizzazione delle informazioni geo-referenziate, ha voluto compiere un passo in avanti anche dal punto di vista organizzativo: sarà, prossimamente, pubblicato un bando di concorso per una professionalità specifica per il Gis, Geographic information system”.