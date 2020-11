La Maremma piange il suo angelo: la piccola Selene non ce l’ha fatta

SCARLINO – Non ce l’ha fatta la piccola Selene, la bambina di un anno e mezzo che da tempo lottava contro una grave malattia. Stamattina presto la piccola si è spenta all’ospedale Santa Chiara di Pisa dove era ricoverata da mesi.

La piccola “guerriera”, come è sempre stata definita da tutti, e la sua famiglia, erano entrati nel cuore di tutta la Maremma e nei mesi scorsi sono state tantissime le iniziative messe in campo tra amministrazioni, associazioni e privati, per raccogliere fondi e supportare i genitori nella lotta contro la malattia di cui la piccola era affetta. Un dramma che ha commosso e unito una comunità intera.

Purtroppo oggi arriva la tragica notizia che Selene non ce l’ha fatta e la Maremma tutta si stringe in un stretto abbraccio intorno ai genitori.