Covid all’ospedale di Orbetello: sei contagiati tra pazienti e sanitari

ORBETELLO – “Presso l’Area medica dell’ospedale di Orbetello si sono verificati alcuni casi di Covid che hanno interessato un operatore e cinque degenti; alcuni pazienti probabilmente in periodo di incubazione dopo un primo tampone negativo all’ingresso sono risultati successivamente positivi” fanno sapere dalla Asl.

“Alla luce di questo, l’Azienda sottolinea che il reparto interessato non è chiuso, dato che prontamente sono state messe in atto le procedure previste di isolamento e cura, così come sono state adottate azioni di vigilanza sul personale sanitario – prosegue la nota -. Nei prossimi giorni solo i nuovi ricoveri saranno sospesi e i pazienti che ne necessitano saranno accolti negli ospedali della Rete grossetana.

I pazienti positivi del San Giovanni di Dio sono stati subito trasferiti nell’area Covid del Misericordia, come previsto in conformità alle procedure interne. I restanti pazienti sono stati posti in isolamento e sono in attesa di tampone, così come previsto in questi casi, in modo continuare a garantire la massima sicurezza ed assistenza”.