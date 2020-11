Coronavirus, al mercato solo banchi alimentari: firmata l’ordinanza

PIOMBINO – A seguito del dpcm del 3 novembre e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre, la Regione Toscana è stata individuata come area rossa. Pertanto i mercati possono continuare la sola vendita di prodotti alimentari. In data odierna sindaco ha firmato una ordinanza (numero 109) finalizzata alla gestione dei mercati settimanali di Piombino e di Riotorto.

L’assessore richiama l’utenza al rispetto delle misure di prevenzione ricordando l’importanza, in questo momento cruciale, del rispetto delle regole che potrà salvaguardare non solo la salute pubblica ma darà la possibilità di far lavorare in sicurezza tutte quelle attività, ancorché decimate, che potranno continuare a vendere.

Se ognuno farà la sua parte i tempi per un ritorno alla normalità saranno sicuramente più brevi.