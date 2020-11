Coronavirus: 86 nuovi casi, morte due donne. Crescono i ricoveri in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 86 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore e purtroppo oggi si registrano anche due nuove vittime del Covid19 in Maremma. Si tratta di due donne, una di 89 anni, deceduta il 16 novembre, e una di 93 deceduta 17 novembre. 14 sono le persone guarite.

In ospedale sono ricoverate 59 persone in malattie infettive e 16 persone (+1) in terapia intensiva all Misericordia di Grosseto.

899 è il numero di tamponi effettuati oggi. 1758 sono le persone positive in provincia e di queste 1598 sono quelle in isolamento domiciliare, quindi quelle che sono asintomatiche o con sintomi lievi. Le persone in quarantena perché contatti stretti di persone positive sono invece 2940.

Nella Asl Toscana sud est il numero dei nuoi casi di oggi è di 277: 86 a Grosseto, 83 a Siena, 100 ad Arezzo, 8 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi)

Comune Nuovi casi Arcidosso 2 Campagnatico 2 Capalbio 1 Cinigiano 1 Civitella Paganico 1 Follonica 8 Gavorrano 1 Grosseto 46 Magliano In Toscana 5 Manciano 1 Massa Marittima 3 Monte Argentario 4 Orbetello 5 Pitigliano 1 Roccastrada 3 Santa Fiora 1 Sorano 1

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Nuovi casi Asl TSE 277 Provincia di Arezzo 100 Provincia di Siena 83 Provincia di Grosseto 86 Extra USL 8

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 8 14 24 30 13 11 Grosseto 17 23 12 19 8 7 Siena 11 15 8 14 12 23 Totale ASL TSE 36 52 44 63 33 41

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)