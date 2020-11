Coronavirus: 1683 positivi in provincia, 800 solo a Grosseto, quasi 5000 in quarantena

GROSSETO – La situazione non è drammatica, ma è seria. In provincia di Grosseto la seconda ondata di diffusione del contagio è peggio della prima. Se a marzo e aprile il virus aveva quasi risparmiato la Maremma, oggi la situazione è cambiata e l’emergenza coronavirus sta investendo, giorno dopo giorno, tutti i comuni della nostra provincia.

I numeri parlano chiaro. L’aggiornamento è arrivato questa mattina durante la nostra diretta #redazioneLIVE. A fornire i dati sull’evoluzione del Covd19 nel nostro territorio l’assessore alla sicurezza del comune di Grosseto Fausto Turbanti.

Ad oggi i casi positivi di coronavirus in provincia di Grosseto sono 1683 (ieri +131). Di questi 800 (ieri +50) si trovano nel comune capoluogo. Numeri che danno la dimensione di un fenomeno che potrebbe diventare ingestibile se i nuovi positivi continuassero a crescere così come avvenuto negli ultimi giorni, nei quali sono sempre stati sopra quota 100.

Si trovano invece in ospedale 75 persone: di queste 60 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 15 in terapia intensiva al Misericordia di Grosseto.

Del resto per un numero così alto di positivi in totale in provincia di Grosseto le persone che si trovano in quarantena sono quasi 5000. Si tratta oltre ai positivi al virus anche i contatti stretti, come familiari, ma anche compagni di classe o colleghi di lavoro.