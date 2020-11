Teatro: in streaming la presentazione della stagione 2020/2021

GROSSETO – I teatri di Grosseto presentano la prima parte della stagione teatrale 2020/2021. Mercoledì 18 novembre alle 18 è in programma la presentazione del calendario degli spettacoli proposti dal Comune con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus: l’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official” e sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto”: chiunque potrà collegarsi per assistere all’appuntamento.

Sul palco del teatro degli Industri salirà l’attore e drammaturgo Federico Guerri, cui è affidato il compito di raccontare la nuova programmazione, che prevede spettacoli in streaming in forma gratuita con tre rappresentazioni da novembre a dicembre.

Il calendario del 2021 invece sarà presentato a fine anno quando sarà più chiara la situazione sanitaria. Insieme a Guerri sul palco ci saranno il vicesindaco Luca Agresti e la direttrice dei Teatri di Grosseto, Anna Bonelli. Interverrà, in remoto, la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Beatrice Magnolfi.

“Tra le novità, oltre alla trasmissione in streaming della presentazione e della stagione – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti – c’è anche la creazione di una pagina Facebook dedicata esclusivamente ai teatri di Grosseto per rendere ancora più semplice assistere agli eventi in programma. Questo spazio sarà una vetrina in cui il Comune racconterà ciò che accade sul palcoscenico e dietro le quinte, oltre a un canale immediato per diffondere le notizie sui teatri. Un modo anche per stare ancor più vicini in questo momento difficile”.