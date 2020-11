Serie A1 e B, ecco le date dei recuperi per le rose del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Il settore tecnico hockey pista della Fisr ha comunicato le date dei recuperi delle giornate del campionato di serie A1 sospese tra il 14 e il 28 novembre. La sesta giornata, che propone per il Circolo Pattinatori Grosseto la trasferta a Breganze, verrà disputata mercoledì 16 dicembre alle 20,45; il settimo turno (Edilfox Grosseto-Bassano) si giocherà mercoledì 13 gennaio alle 20,45, mentre l’ottava giornata (con il Grosseto impegnato a Sandrigo) verrà recuperata mercoledì 27 gennaio alle 20,45. Il campionato di serie A1 riprenderà sabato 5 dicembre con le partite della nona giornata: il Grosseto ospiterà in via Mercurio il Correggio in una sfida importante per la salvezza.

La squadra biancorossa (foto di archivio di Casaburi), ancora alle prese con casi di positività, è in attesa dei tamponi di controllo negativi per poter riprendere l’attività. Solo al momento che i giocatori saranno nuovamente disponibili la società potrà organizzare anche i recuperi delle partite rinviate il 31 ottobre (trasferta contro lo Scandiano) e il 7 novembre (match casalingo con il Lodi).

La Fisr ha anche fissato le date di recupero per la Coppa Italia di serie B. Le due squadre del Circolo Pattinatori disputeranno domenica 20 dicembre gli incontri rinviati l’8 novembre (Alice-Follonica, Castiglione-RRD); in campo anche martedì 22 dicembre per la disputa delle gare sospese il 15 novembre (Castiglione-Alice, RRD-Follonica). Domenica 10 gennaio verrà recuperato il derby tra il quintetto Alice guidato da Filippo Guerrieri e l’RRD di Alessandro Brizzi, previsto originariamente il 22 novembre, mentre per domenica 17 gennaio sono state messe in calendario le gare sospese il 28 novembre (Follonica-Alice, RRD-Castiglione).