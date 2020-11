Coronavirus in Italia: i nuovi casi scendono sotto 30mila, ma diminuiscono anche i tamponi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Diminuiscono i nuovi casi in Italia: oggi ci sono 27.354 nuovi casi, 6.625 contagi in meno rispetto a ieri quando erano 33.979.

Diminuisce anche il numero di tamponi effettuati, che è pari a 152.663, ovvero 42.612 in meno di ieri quando erano 195.275.

Diminuiscono i morti, che sono 504, mentre ieri se ne registravano 546 (-42). In crescita i guariti: sono 21.554, ieri 9.376 (+12.178).

Incrementati i ricoveri: in totale sono 32.536 (+489). In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 3.492 (+70).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 717.784 (+5.294)

• Deceduti: 45.733 (+504)

• Dimessi/Guariti: 442.364 (+21.554)

• Ricoverati: 32.536 (+489)

• di cui in terapia intensiva: 3.492 (+70)

• Tamponi: 19.031.049 (+152.663)

Totale casi: 1.205.881 (+27.354)