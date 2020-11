Coronavirus, 131 nuovi positivi nella nostra provincia. 25 guariti

GROSSETO – 131 positivi in più oggi in provincia di Grosseto. 433 in tutta la Asl sud est di cui 172 ad Arezzo e 117 a Siena, oltre a 13 persone extra Asl.

È questo il bilancio fornito dalla Asl dei dati raccolti sino alle 14 di oggi. 50 i positivi nel comune di Grosseto e ben 23 in quello di Roccastrada, dove si allarga il focolaio legato alla Rsa. 20 i nuovi positivi a Follonica.

Al momento sono 1683 le persone in carico alla Asl, di cui 60 in ospedale e 15 in terapia intensiva (si ricorda che la Ti Covid ha un totale di 16 posti). 1531 le persone al proprio domicilio e 25 le persone dichiarate guarite oggi. 2.940 le persone in quarantena in quanto contatto stretto di positivi.

Per quanto riguarda la suddivisione per classi d’età, 23 i giovani sino a 18 anni, 14 dai 19 ai 34, 24 dai 35 ai 49 anni, 34 dai 50 ai 64, 18 dai 65 ai 79 anni e altrettanti oltre gli 80 anni.

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi)

Comune Nuovi casi Arcidosso 2 Campagnatico 1 Capalbio 1 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 4 Civitella Paganico 1 Follonica 20 Gavorrano 2 Grosseto 50 Magliano In Toscana 4 Massa Marittima 7 Monte Argentario 2 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 6 Roccastrada 23 Santa Fiora 1 Scansano 2 Scarlino 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 27 28 39 33 29 16 Grosseto 23 14 24 34 18 18 Siena 13 28 14 19 16 27 Totale ASL TSE 63 70 77 86 63 61

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedi 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Giovedì 12/11/20 Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Lunedì 16/11/20 Arezzo 159 199 195 127 193 348 172 Siena 114 80 88 130 77 123 117 Grosseto 107 146 74 59 65 190 131 Totale Asl Tse 380 429 366 320 337 665 433

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1377 Provincia di Siena 831 Provincia di Grosseto 855

.

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 4672 Provincia di Siena 1573 Provincia di Grosseto 1683

.

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 4271 Provincia di Siena 1379 Provincia di Grosseto 1531

.

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4954 Provincia di Siena 3196 Provincia di Grosseto 2940

.