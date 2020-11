L’Almanacco del Giunco: il 15 novembre il primo film con Presley e l’ultima striscia di Topolino

GROSSETO – Domenica 15 novembre, Sant’Alberto Magno vescovo dottore, il sole sorge alle 7.10 e tramonta alle 16.47. Accadeva oggi:

115 a.C. – Il console romano Marco Emilio Scauro sconfigge definitivamente i Carni. Dall’incontro di due civiltà profondamente diverse prende lentamente origine una gente nuova, il popolo Aquileiese o Friulano

565 – Alla morte dell’imperatore romano Giustiniano, gli succede il nipote Giustino II

655 – Battaglia di Winwaed: Penda di Mercia, ultimo re pagano anglosassone, viene sconfitto da Oswiu di Northumbria

1315 – Battaglia di Morgarten: un piccolo gruppo di fanti svizzeri sconfigge gli austriaci, numericamente preponderanti, presso Morgarten; fu una delle vittorie che segnarono la via all’indipendenza della Svizzera

1325 – A Zappolino, in località Prati di Saletto e di Parviano, territori del Comune di Bologna, si svolge la cruenta battaglia tra Ghibellini modenesi, capitanati da Passerino Bonacolsi, e spalleggiati da Rinaldo d’Este di Ferrara, i Gonzaga di Mantova, i Visconti di Milano, Cangrande della Scala di Verona, Bertuccio e Gangalando da Guiglia ed i fuoriusciti bolognesi Pepoli e Gozzadini, oltre a Mazarello da Cusano, contrapposti a Guelfi bolognesi, fiorentini e romagnoli

1356 – Simone Boccanegra viene eletto doge per la seconda volta. Morirà ancora in carica, probabilmente avvelenato, nel 1363

1532 – Francisco Pizarro giunge a Cajamarca per incontrare Atahualpa; il giorno seguente lo imprigiona e gli inca si arrendono

1533 – Francisco Pizarro conquista Cusco e procede al massacro del popolo inca

1705 – Battaglia di Zsibó, i Kuruc ungheresi vengono sconfitti dall’esercito del Sacro Romano Impero e del Regno di Danimarca

1777 – Guerra d’indipendenza americana: dopo 16 mesi di dibattito il Congresso continentale approva gli articoli della Confederazione

1791 – Apre i battenti la prima università cattolica degli Stati Uniti, la Georgetown University

1831 – Le grandi potenze riunite a Londra pubblicano il Protocollo dei XXIV articoli, destinato a ratificare l’indipendenza del Belgio dai Paesi Bassi

1848 – Assassinio sulla scala della Cancelleria, sede delle nuove Camere, del conte Pellegrino Rossi, primo ministro di Pio IX

1852 – Viene scoperto Lutetia, un piccolo asteroide della Fascia principale, di circa 100 chilometri di diametro. Nel 2010 verrà sorvolato dalla sonda spaziale europea Rosetta

1859 – Viene promulgata come decreto legislativo del Regno di Sardegna e poi estesa a tutta l’Italia la legge Casati sull’ordinamento scolastico. Rimarrà in vigore fino al 1923 e sarà anzi la base della riforma Gentile che la sostituirà

1869 – L’armatore genovese Rubattino, d’accordo con il governo italiano, acquista la baia di Assab nel corno d’Africa. È il primo possedimento coloniale italiano.

1884 – Si apre a Berlino la Conferenza sul Congo che sancirà le regole internazionali per il commercio nell’Africa subequatoriale

1889 – Il Brasile si trasforma pacificamente in repubblica

1920 – A Ginevra si tiene la prima assemblea generale della Società delle Nazioni

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti

1926 – Dalla Radio Corporation of America – RCA – nasce la rete americana – NBC – (National Broadcasting Company) che apre con 24 stazioni radio

1938 – R.D.L. Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana

1941 – Seconda guerra mondiale: circa a metà novembre Stalin richiama le truppe dalla frontiera orientale che Richard Sorge aveva confermato al sicuro da attacchi giapponesi; viene potenziata così la forza militare russa in Europa, il che sarà una delle cause della disfatta tedesca

1942

– Primo volo del Heinkel He 219, un caccia notturno tedesco con importanti innovazioni, quali l’abitacolo pressurizzato ed il sistema di espulsione del pilota

– Seconda guerra mondiale: finisce lo scontro navale della Battaglia di Guadalcanal

1943

– Dopo l’uccisione del commissario della federazione dei fasci di Ferrara, Igino Ghisellini, sono fucilati 11 antifascisti

– Il capo delle SS, Heinrich Himmler, ordina che gli zingari vengano messi “allo stesso livello degli ebrei e posti nei campi di concentramento”

1944 – A Bologna si combatte la Battaglia della Bolognina tra partigiani della 7ª GAP e forze tedesche e fasciste

1945 – Il Venezuela entra a far parte delle Nazioni Unite

1948 – Louis Stephen St. Laurent succede a William Lyon Mackenzie King come Primo ministro del Canada. King detiene il record (3 mandati, quasi 22 anni in totale) nella posizione di primo ministro nella storia del Commonwealth

1955 – Inaugurazione della metropolitana di San Pietroburgo

1956 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il primo film in cui compare Elvis Presley (Love Me Tender)

1960

– Dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell’opera teatrale “L’Arialda”, venata di tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il presidente si rifiuta di riceverli

– Primo lancio non sperimentale del missile Polaris da parte della Marina USA

1966 – Si conclude il Programma Gemini con l’ammaraggio della Gemini 12 nell’Oceano Atlantico

1967 – Michael James Adams esce dall’atmosfera terrestre a bordo dell’aereo esperimentale X-15. Viene considerato il 27° astronauta statunitense

1969

– Marcia di protesta su Washington, la quarta contro la Guerra del Vietnam

– Guerra Fredda: il sottomarino sovietico K-19 si scontra con il sottomarino statunitense USS Gato nel Mare di Barents

1971 – La Intel rilascia il primo microprocessore del mondo, il 4004

1975

– Inizia il primo summit del G7 a Rambouillet in Francia

– Esce l’ultima striscia di Topolino disegnata da Floyd Gottfredson, americano, uno dei più grandi disegnatori della Disney

1976 – René Lévesque e il Parti Québécois vincono le elezioni e diventano il primo governo del Quebec nel XX secolo chiaramente in favore dell’indipendenza

1983 – Dichiarazione unilaterale della repubblica turca di Cipro, riconosciuta unicamente dal governo turco

1988

– Conflitto israelo-palestinese: l’Autorità nazionale palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e contestualmente riconosce quello israeliano

– In Unione Sovietica, lo shuttle Buran 1.01 (senza piloti a bordo) viene lanciato per il suo primo e unico volo spaziale

1990 – Programma Space Shuttle: lo Space Shuttle Atlantis viene lanciato con il volo STS-38 (settimo volo)

1999 – In Francia, la legge n. 99-944 definisce una nuova forma di unione, distinta dall’istituto matrimoniale, il Patto civile di solidarietà, un contratto tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune

2002 – Hu Jintao diventa segretario generale del Partito comunista cinese

2017 – Il sommergibile argentino Ara San Juan con a bordo 44 militari argentini, scompare a più di 400 chilometri dalle coste dell’Argentina. Le ricerche, interrotte l’1 dicembre, non porteranno a nessun risultato

Fonte: il.wikipwdia.org