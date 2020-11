Il Maggio piange Franco: «Rimarrà nei cuori di tutti i Cantori»

CIVITELLA MARITTIMA – Lutto e dolore nei Cantori del Maggio di Civitella Marittima per la prematura scomparsa di Franco Vagaggini.

«Appassionato e cultore delle tradizioni popolari – racconta Gianfranco Franceschini coordinatore dei Cantori del Maggio di Civitella – Franco partecipava da molto tempo a tutte le attività del gruppo dei Cantori del Maggio di Civitella Marittima con entusiasmo e competenza».

«Sempre presente in prima fila la sera del 30 di aprile per il canto del maggio ed in tutte le altre uscite da Beverino in Liguria a Firenze al teatro Verdi da Roselle ai teatri di Grosseto solo per citarne alcune. La sua voce bene educata – ricorda Franceschini – era armoniosa nel gruppo e insieme alla simpatia rimarrà nei cuori di tutti i Cantori profondamente colpiti dalla prematura scomparsa dell’amico Franco».

Giungano le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutti Cantori del Maggio di Civitella Marittima.