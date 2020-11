La Maremma ha un nuovo dottore: Manuele si laurea in Finanza con lode

FOLLONICA – Follonica ha un nuovo dottore laureato con lode. Il 25enne Manuele Creatini ha conseguito la sua laurea in Corporate Finance presso l’università Luiss di Roma.

La sua tesi dal titolo “Acquisition as a particular source of growth for companies in Emerging Markets – fusioni e acquisizioni nei mercati emergenti” propone un’analisi di come i mercati emergenti stiano usando l’attività di “cross-border m&a” (fusioni e acquisizioni con aziende in altri mercati) come principale meccanismo per trarre vantaggio dalla globalizzazione.

Manuele ha ottenuto il massimo dei voti con lode.

Congratulazioni da tutta la famiglia per l’obiettivo raggiunto.