Arianna ha 12 anni ed è già una scrittrice: ecco il primo libro della piccola maremmana

GAVORRANO – Arianna Galassi ha soltanto 12 anni, ma è già una scrittrice a tutti gli effetti. Due settimane fa ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “I fantastici 5. La profezia dei cinque planetari” e per questo traguardo è stata premiata dal sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, nella sala consiliare del municipio.

Il libro di Arianna racconta le avventure di cinque amici animali che affrontano il mondo degli umani per scongiurare il disastro ambientale e la fine del mondo. «Da secoli gli umani non fanno altro che distruggere il pianeta – si legge nella descrizione del libro -. Grazie ad un’antica profezia cinque giovani animali, rapiti ai propri genitori, verranno coinvolti in una grandiosa impresa titanica. Arianna, una giovane volpe segnata da un terribile destino fin dalla nascita, vivrà una fantastica avventura con i suoi compagni, attraversando fitte foreste e imbattendosi in battaglie epiche».

Infatti è la piccola Arianna stessa ad indossasse i panni della volpina protagonista, insieme agli amici del cuore Andrea, Simone, Giulia e Ambra. Amici soprattutto nella vita reale.

«Prima di tutto – ci dice la giovane scrittrice al telefono – devo ringraziare i miei amici. Loro mi hanno aiutato a scrivere le nostre avventure nel libro e senza di loro non ce l’avrei mai fatta».

Spinta dalla sua passione per l’ambiente e l’amore per gli animali, Arianna sta già mettendo nero su bianco tante nuove avventure.

«Voglio scrivere una vera e propria saga – dice -. Sto già lavorando al secondo libro, e più scrivo, più mi vengono in mente nuove avventure da far vivere ai miei protagonisti. La prima stagione della saga avrà cinque libri e altrettanti sono previsti per la seconda».

A revisionare i testi è la mamma che corregge qualche errore ortografico qua e là mentre Arianna va a scuola. La piccola scrittrice frequenta la seconda media a Gavorrano e le sue materie preferite sono (è quasi scontato sottolinearlo) italiano e inglese. Il suo è un progetto enorme, spinto da una causa nobile: la salvaguardia dell’ambiente. Un tema che, infatti, sono soprattutto i giovanissimi a sensibilizzare. Lo dimostra anche l’adesione degli studenti di tutto il mondo al movimento globale “Friday for future”, che lotta per la giustizia climatica e ambientale. Arianna ha fatto la sua parte in questa battaglia; ha scritto un libro di 136 pagine che è rivolto ai ragazzi della sua età, ma che forse dovrebbero leggere anche i “grandi”.

A proposito: si può acquistare in versione cartacea proprio qui: https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/fiabe-e-libri-per-ragazzi/567814/i-fantastici-5-la-profezia-dei-cinque-planetari/