“Le nostre donne”: il Comune lancia un sondaggio online per la cittadinanza

MANCIANO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020, in programma ogni 25 novembre, gli assessorati alle Pari opportunità e alle Politiche sociali dell’amministrazione comunale di Manciano lanciano l’iniziativa dal titolo “Le nostre donne”. Si tratta di un sondaggio online, tramite il social network Facebook, aperto alla cittadinanza, per premiare una figura femminile nel comune di Manciano, che si è distinta per opere e azioni nell’arco della propria vita.

L’intento è quello di assegnare un riconoscimento alle donne del comune di Manciano (di origine o residenti, in vita o non) per competenze e abilità in sei categorie: ambito sociale, ambito sanitario, ambito culturale, ambito scientifico, ambito imprenditoriale, ambito sportivo.

REGOLAMENTO

Al sondaggio, che si trova sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Manciano, può partecipare chiunque e può esprimere un solo voto.

Basta scrivere nei commenti il nome e il cognome di una donna del comune di Manciano (di origine o residente, in vita o non), la relativa categoria e una breve motivazione.

Le categorie sono sei: ambito sociale, ambito sanitario, ambito culturale, ambito scientifico, ambito imprenditoriale, ambito sportivo.

Per votare c’è tempo da oggi venerdì 13 novembre fino a domenica 22 novembre.