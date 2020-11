Il “Giannetti International Guitar Festival” cambia programma: tutte le nuove date

GROSSETO – Arriva un nuovo programma per il “Giannetti International Guitar Festival”, l’evento promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione Live Art e con il patrocinio di Fondazione Grosseto Cultura che vede la chitarra come protagonista assoluta.

Il festival, che conta ospiti di eccezione a livello internazionale e di cui si è già svolto il primo concerto sold out, in seguito alle disposizioni di contenimento anti covid-19, cambia programma per i prossimi tre concerti previsti. Ecco le nuove date:

Sabato, 14 novembre: “Guitarra de dos mundos” con Ramòn Vergara (Chile) si terrà alle ore 21 in modalità streaming sulla pagina Facebook del festival.

Sabato, 5 dicembre “Histoire du tango” con Satorduo (Paolo castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra) si terrà alle ore 18 al museo di Storia naturale di Grosseto.

Domenica, 13 dicembre “Ciao Italia” con Duo Equinox (Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra) si terrà alle ore 18 al museo di Storia naturale di Grosseto.

Nel caso il blocco degli spettacoli dovesse prolungarsi oltre il 3 dicembre, gli eventi si terranno alle ore 21 in modalità streaming sulla pagina officiale del festival.

Ulteriori info sono disponibili sulla pagina Facebook del festival: GIGF Giannetti International Guitar Festival