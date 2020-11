Coronavirus in Italia: superati i 40mila casi. Diminuiscono i morti, aumentano le terapie intensive

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Continuano ad aumentare i nuovi casi in Italia e superano i 40mila: oggi ci sono 40.902 nuovi casi, 2.924 contagi in più rispetto a ieri quando erano 37.978.

Cresce anche il numero di tamponi effettuati, che è pari a 254.908, ovvero 20.236 in più di ieri quando erano 234.672.

Diminuiscono i morti, che sono 550, mentre ieri se ne registravano 636 (-86). Diminuiscono i guariti: sono 11.480, ieri 15.645 (-4.165).

Incrementati i ricoveri: in totale sono 30.914 (oggi +1.041, ieri +429, mercoledì +811, martedì +997, lunedì +1.196). In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 3.230 (oggi +60, ieri +89, mercoledì +110, martedì +122, lunedì +100).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 663.926 (oggi +28.872, ieri +21.696, mercoledì +23.248)

• Deceduti: 44.139 (oggi +550, ieri +636, mercoledì +623)

• Dimessi/Guariti: 399.238 (oggi +11.480, ieri +15.645, mercoledì +9.090)

• Ricoverati: 30.914 (oggi +1.041, ieri +429, mercoledì +811)

• di cui in terapia intensiva: 3.230 (oggi +60, ieri +89, mercoledì +110)

• Tamponi: 18.455.416 (oggi +254.908, ieri +234.672, mercoledì +225.640)

Totale casi: 1.107.303 (+40.902, ieri +37.978)