Bombe nel Golfo di Follonica: ecco la zona chiusa

PIOMBINO – Sono in corso da oggi e andranno avanti sino al 17 novembre le operazioni di brillamento degli ordigni bellici ritrovati nel golfo di Follonica, davanti al pontile Nuova Solmine nel Comune di Scarlino a una distanza di circa 4 miglia dalla costa.

Le operazioni potrebbero proseguire anche nei giorni 18 e 19 novembre. Per questo per un raggio di 2 miglia dal luogo delle operazioni (Lat. 42°49.600’N – Long. 010° 39.000’E) è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualunque attività connessa con l’uso del mare di superficie e, per un raggio di 4 miglia, tutte le altre attività subacquee.