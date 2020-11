Su IlGiunco.net parte Virtual open day: una vetrina on line dedicata alle scuole

GROSSETO – Parte in questi giorni una nuova iniziativa che la nostra testata vuole mettere a disposizione delle scuole in un anno particolarmente difficile. L’iniziativa editoriale, dedicata agli istituti scolastici, si chiama Virtual open day.

Quest’anno infatti, a causa dell’emergenza Covid, le scuole si stanno trovando in difficoltà a farsi conoscere. Gli anni scorsi in questi giorni gli istituti aprivano le loro porte a famiglie e ragazzi per presentare l’offerta formativa, far vedere i laboratori, far conoscere gli insegnanti.

Quest’anno tutto questo non sarà possibile. E così vogliamo offrire alle scuole della Maremma una vetrina. Apriremo a breve una sezione ben visibile in prima pagina, in cui confluiranno le informazioni: le note stampa che ci arriveranno, l’attivazione di nuovi corsi, le opportunità pensate per l’anno scolastico 2020-2021. In questa vetrina troveranno spazio anche video, dirette Facebook (gli open day virtuali appunto) e foto.

Se volete saperne di più vi invitiamo a contattarci alla mail info@ilgiunco.net o al numero 334.5212000.