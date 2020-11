GROSSETO – La pioggia già caduta nella serata di ieri, ha bagnato – proprio il caso di dirlo – un inatteso cambio della situazione meteorologica in provincia di Grosseto.

Non erano attese precipitazioni, in questa settimana, invece è giunta in Maremma un’improvvisa perturbazione che anche oggi potrebbe portare a precipitazioni, seppur deboli.

In leggero calo le temperature massime, che nel capoluogo dovrebbero passare dai 19 ai 17 gradi; minime attese di 12 gradi, ieri il termometro ha toccato quota 11.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui