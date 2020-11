Dal 4 gennaio l’iscrizione alle prime classi delle scuole superiori medie ed elementari

GROSSETO – Le domande di iscrizione al primo anno delle scuole superiori (ma anche elementari e medie) potranno essere presentate dal 4 al 22 gennaio 2021, in modalità online per tutte le classi iniziali delle scuole statali. È quanto si leggerebbe nella bozza di circolare del Miur, il Ministero dell’istruzione illustrata due giorni fa ai sindacati. Il testo non è ancora definitivo ma difficilmente si discosterà da quanto annunciato anche se i sindacati hanno lamentato la finestra più breve che è stata concessa alle famiglie per l’iscrizione: una settimana in meno rispetto allo scorso anno.

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

I termini di presentazione delle domande saranno compresi tra le ore 8 del 4 gennaio e le ore 20 del 22 gennaio 2021; la modalità di inoltro è online, salvo che per l’accesso alle sezioni della scuola dell’infanzia (ma già dal prossimo anno saranno on line) ed ai percorsi di istruzione per gli adulti.

La circolare mantiene la struttura consueta e non presenta grosse novità, tranne per il riferimento ai licei musicali e coreutici dove si prevede il superamento del vincolo numerico di formazione delle prime classi in misura pari a quelle già funzionanti.