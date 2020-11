Coronavirus, mascherine: venerdì e sabato giornate di distribuzione a Follonica e Scarlino

FOLLONICA – Si comunica che domani, venerdì 13 novembre, presso i cantieri del Comune di Follonica, dalle 8.30 alle 12.30, prosegue la consegna delle mascherine fornite dalla Regione Toscana.

Le persone residenti nel comune di Follonica che non hanno avuto la possibilità di ritirare le mascherine fornite dalla Regione Toscana secondo il calendario previsto la scorsa settimana, potranno recarsi domani, venerdì 13 novembre dalle 8.30 alle12.30, ai cantieri comunali dall’accesso del cancellino pedonale in prossimità della rotonda in Via Leopardi.

Si ricorda che verranno consegnate 5 mascherine ogni componente il nucleo familiare.

Si invita a presentarsi un solo componente per famiglia in modo da non creare assembramenti e disagi.

Sabato 14 novembre parte la distribuzione delle mascherine anti-Covid ai cittadini del Comune di Scarlino.

«Con la giunta e alcuni volontari, che ringraziamo, abbiamo diviso i dispositivi in base alla popolazione – spiega il sindaco Francesca Travison – e sabato mattina le associazioni di volontariato le distribuiranno in tutte le frazioni. Questa volta saranno i cittadini a ritirarle nelle sedi indicate, mostrando un documento».

All’iniziativa hanno aderito la Croce Rossa di Scarlino, Scarlino Soccorso e le Auser del Puntone e di Scalo. Ad ognuno saranno consegnate 5 mascherine, 3 chirurgiche e due Ffp2: per non creare assembramenti è consigliato far ritirare i kit ad un solo componente della famiglia, mostrando i documenti di tutti i familiari per i quali si richiede.

Sabato 14 novembre dalle 9.30 alle 12.30 le mascherine saranno distribuite a Scalo, nella sede di Scarlino Soccorso in via Morandi 1 (per i residenti nell’area dalla ferrovia al cimitero e nella zona delle Case) e nella sede della Croce Rossa in via Mariotti 14 (per i residenti nelle aree dalla ferrovia verso la provinciale Aurelia e nella zona di Vetricella). Nel centro abitato capoluogo i volontari della Croce Rossa saranno in piazza Garibaldi per i residenti nel borgo, nella 167 e nelle campagne. Al Puntone i volontari dell’Auser saranno nella sede di via Poggio Spedaletto per i residenti nella frazione, a Portigilioni, Pian d’Alma e nelle campagne tra il Puntone e il borgo. Solo in questo caso la consegna è prevista anche la mattina di domenica 15 novembre sempre dalle 9.30 alle 12.30. Inoltre per dare la possibilità a tutti di ritirare il kit, i volontari dell’Auser di Scalo (via Matteotti) saranno in sede sabato 21 novembre dalle 9.30 alle 12.30.

«Chi non potrà andare sabato 14 novembre a prendere i kit potrà farlo la settimana successiva – continua il sindaco –: inoltre per chi non può uscire di casa è prevista la consegna a domicilio, chiamando il numero 0566 38544».