Coronavirus, Fratelli d’Italia si appella al Comune: «Stanziamo fondi per imprese e cittadini»

MAGLIANO IN TOSCANA -“Il momento è difficile per tutti e la brusca impennata della pandemia che ha portato da prima la Toscana nella zona gialla e adesso in zona arancione, con tutte le chiusure e restrizioni del caso, impone una profonda riflessione e uno sforzo da parte di tutti”.

A scriverlo, in una nota, Federica Simoni, presidente del circolo Fratelli d’Italia-Maglio tricolore.

“Anche l’Amministrazione comunale maglianese – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia –, che è sempre stata attenta e vicina alle problematiche delle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, e che già nella prima fase della pandemia, nella scorsa primavera, aveva trovato risorse da destinare a imprese, artigiani, commercianti, associazioni e cittadini, ancora oggi, vista l’attuale situazione che pone il nostro comune in zona arancione, con tantissime attività commerciali, come ristoranti, bar, e molte altre, che sono costrette a rimanere chiuse, si pone la necessità di reperire risorse e fondi da destinare a quest’ultime attività che sono in sofferenza e che rischiano di non riprendere più e chiudere definitivamente i battenti”.

“La volontà di Fratelli d’Italia – conclude Federica Simoni – è quella di sostenere con tutte le forze le attività produttive ed economiche del nostro territorio. Per questo suggeriamo all’Amministrazione comunale di Magliano in Toscana, della quale il nostro partito è parte attiva in maggioranza, di impiegare e stanziare i residui fondi di Bilancio relativi all’avanzo d’Amministrazione per un aiuto immediato e il sostegno a imprese, attività economiche e cittadini, colpiti da quest’ultime chiusure. Adesso più che mai è il momento di stringerci tutti attorno alla nostra comunità”.