Coronavirus, altri due morti. In Maremma nuovi positivi dimezzati rispetto a ieri

GROSSETO – Anche oggi ci sono due morti in Provincia di Grosseto. Si tratta di un uomo di 64 anni, deceduto ieri, e uno di 74, morto nella giornata di oggi. Ieri il bollettino della Asl registrava due decessi, una donna di 86 anni e un uomo di 91 anni, entrambi deceduti il 10 novembre. Martedì era invece morto un uomo di 66 anni. Il bilancio delle persone decedute in Maremma a causa del Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 34.

Diminuiscono invece i casi di Coronavirus in Maremma. Dopo il boom di ieri, che contava 146 nuovi positivi, oggi i nuovi casi scendono a 74. Scende anche il numero di tamponi processati: oggi sono 670, mentre ieri erano 742.

Le persone positive in carico sono 1.384 (ieri 1.339). Si registrano quattro guarigioni (ieri 11).

In tutta la Asl sud est i tamponi risultati positivi dalle 14 di ieri alle 14 di oggi sono 366 (ieri 429): oltre ai 74 del grossetano, ci sono 195 nuovi casi ad Arezzo e 88 a Siena.

Tra i tamponi processati tra ieri e oggi 19 rientrano nella fascia tra gli zero e i 18 anni, e altrettanti in quella tra i 50 e i 64. Ci sono poi 12 nuovi positivi tra gli ultraottantenni, nove nella fascia di età tra i 35 e 49 e altrettanti in quella tra i 65 e i 79 anni. Infine, sei nuovi positivi hanno tra i 19 e i 34 anni.

Dopo gli ultimi due giorni, dove i nuovi positivi registrati erano più di 100, nella giornata di oggi si torna alle tendenze di fine settimana scorsa (sabato 7/11 se ne registravano 72, come domenica 8/11, lunedì 9/11 invece se ne contavano 91, martedì 10/11 107 e ieri 146).

Anche oggi è il capoluogo il comune che registra più nuovi casi, che sono 41 (ieri +61). Tra gli altri nuovi casi in Provincia di Grosseto si segnalano: sette a Follonica (ieri +13); sei a Roccastrada, tre a Castiglione della Pescaia, tre a Gavorrano, tre a Orbetello (ieri +12), due a Arcidosso, due a Capalbio, due a Manciano, uno a Castel del Piano, uno a Magliano in Toscana (ieri +11), uno a Massa Marittima, uno a Scansano e uno a Scarlino.

Al momento sono 56 le persone ricoverate al Misericordia di Grosseto, quattro in più rispetto a ieri, e 11 quelle in terapia intensiva Covid, una in meno rispetto a ieri.

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 21 44 45 54 16 15 Grosseto 19 6 9 19 9 12 Siena 2 23 27 21 11 4 Totale ASL TSE 42 73 81 94 36 31

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 06/11/20 Sabato 07/11/20 Domenica 08/11/20 Lunedì 09/11/20 Martedì 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Giovedì 12/11/20 Arezzo 213 265 172 211 159 199 195 Siena 85 86 101 153 114 80 88 Grosseto 62 72 72 91 107 146 74 Totale Asl Tse 360 423 345 455 380 429 366

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 2 Campagnatico 0 Capalbio 2 Castel Del Piano 1 Castell’Azzara 0 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 0 Civitella Paganico 0 Follonica 7 Gavorrano 3 Grosseto 41 Isola del Giglio 0 Magliano In Toscana 1 Manciano 2 Massa Marittima 1 Monte Argentario 0 Monterotondo Marittimo 0 Montieri 0 Orbetello 3 Pitigliano 0 Roccalbegna 0 Roccastrada 6 Santa Fiora 0 Scansano 5 Scarlino 1 Seggiano 0 Semproniano 0 Sorano 0

