Una lettrice: «Degrado e sporcizia alla galleria di palazzo Cosimini»

GROSSETO – «Escrementi di piccione e macchie scure e in generale scarsa igiene» È la situazione che lamenta una lettrice del nostro giornale, Daniela Leoneschi, in merito alla Galleria Cosimini.

«Il contro soffitto, oggetto di svariate e importanti manutenzioni nel corso degli anni, per la sua caratteristica è soggetto a rompersi spesso anche grazia ai piccioni che entrando dentro la struttura e piano piano la vanno a bucare. Faccio presente che i mesi scorsi sono stati levati diversi nidi posti fuori dal contro soffitto».

«L’edificio Cosimini è in parte comunale e in parte privato e questo non semplifica la gestione, ma ciò non giustifica che la pulizia e soprattutto l’igiene della Galleria siano compromesse. Difatti, come da foto allegate, sono presenti escrementi di piccioni in grande quantità e macchie scure di sporco».

«Ho deciso di scrivervi perché per noi che lavoriamo all’interno della Galleria la situazione è indicibile, nelle giornate di vento abbiamo difficoltà ad areare gli ambienti (e sappiamo bene quanto sia importante in questo periodo) perché la sporcizia della Galleria può essere trasportata dentro i nostri uffici. Oltre al fatto ovviamente che tutti i giorni pestiamo la pavimentazione».