Parcheggi: a Natale agevolazioni e esenzioni sul ticket intorno al centro

GROSSETO – “La giunta comunale di Grosseto ha dato il via libera alla creazione di un Piano di agevolazioni per la sosta delle auto nel primo anello di parcheggi esterno al centro storico: tutto ciò in corrispondenza del periodo di Natale e delle Festività per dare risposte concrete ai commercianti e alle aziende che operano nel cuore di Grosseto, così come ai grossetani che – responsabilmente – decidono di sostenere le attività locali in questo momento di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus”.

A darne notizia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il tutto nell’ambito del lavoro avviato dalla cabina di regia Nucleo Fenice – prosegue -, che si è prontamente riunito non appena gli effetti dell’emergenza si sono tornati a far sentire, così come i provvedimenti restrittivi del Governo e della Regione.

La giunta comunale, particolarmente sensibile al tema e attenta alle richieste del tessuto economico, nei prossimi giorni approverà una delibera che stabilirà i dettagli dell’operazione, rendendo noti gli orari, le agevolazioni e le aree che saranno interessate dal provvedimento già a partire dal 7 dicembre e per tutto il periodo natalizio.

Il Comune di Grosseto – come ha più volte dimostrato dalla primavera ad ora e sempre attraverso l’azione della cabina di regia Nucleo Fenice – non perderà occasione per essere di supporto agli imprenditori, agli esercenti e in generale a tutti gli operatori della nostra economia, attraverso azioni condivise con il territorio” conclude il primo cittadino.