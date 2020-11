GROSSETO -Un incendio si è sviluppato questa sera in uno stabile in via Aurelia nord, a Grosseto.

I Vigili del fuoco stanno facendo le verifiche per scongiurare l’eventuale presenza di persone all’interno. Sembra che lo stabile sia disabitato, e che fosse stato reso inagibile già da tempo.

L’incendio è quasi totalmente spento. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, è presente la Polizia di stato, la Polizia municipale di Grosseto e personale sanitario della Misericordia. Sconosciute le cause dell’incendio.