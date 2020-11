GROSSETO – Nuvole, squarci di sole, temperature stabili. Così si preannuncia la giornata di mercoledì 11 novembre un po’ in tutta la provincia di Grosseto.

Temperature perfettamente in linea con quelle di ieri: nel capoluogo è attesa ancora una minima di 11 gradi, anche la massima stabile a quota 19 gradi.

Non dovrebbero esserci particolari cambiamenti al trend delle giornate in Maremma, almeno non in questa settimana. Non sono attese precipitazioni, possibile invece una lieve diminuzione delle minime.

