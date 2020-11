Coronavirus, medicina legale: uffici chiusi al pubblico. Tutte le variazioni

GROSSETO – Da domani, giovedì 12 novembre, e fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le attività della Medicina Legale, nella sede Asl di Villa Pizzetti, subiranno delle variazioni.

In particolare, in ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalla normativa per arginare la diffusione del virus, evitare assembramenti e garantire comunque l’erogazione dei servizi all’utenza, l’accesso al pubblico sarà limitato esclusivamente alla visite della Commissione patenti, fino a nuove disposizioni.

Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile (handicap – L. 68/99 etc.) verranno valutate sugli atti mediante esame della documentazione sanitaria inviata dall’interessato. Solo nei casi in cui il presidente di commissione non riterrà sufficiente quanto presentato, convocherà l’interessato per procedere alla visita in presenza.

Anche i certificati per la mobilità delle persone invalide verranno redatti senza richiedere la presenza della persona e le istanze saranno valutate sugli atti.

Gli uffici di segreteria della UOC di Medicina Legale resteranno chiusi al pubblico, pertanto, per informazioni è possibile rivolgersi, negli orari indicati, ai numeri telefonici o agli indirizzi e-mail di seguito riportati.

Pratiche invalidità civile – handicap – L.68/99 – cecità – sordità

martedì – mercoledì – giovedì, ore 10-12 tel. 0564 – 485627, 485623

carmela.ricci@uslsudest.toscana.it, daniela.bertelli@uslsudest.toscana.it

Commissione patenti

martedì – mercoledì – giovedì, ore 10-12

tel. 0564 – 483644, 485612

danilo.bonini@uslsudest.toscana.it, mauro.fantacci@uslsudest.toscana.it,

Per prendere appuntamento online, è necessario collegarsi al sito della Asl Toscana sud est e nella sezione “Servizi on line”, seguire informazioni fornite nella sottosezione “Prenotazione per Commissione patenti Grosseto per mail”.

Informazioni generali, collegi medici

martedì– mercoledì – giovedì, ore 10-12

tel. 0564 – 485627, 485623, 483644, 485612

carmela.ricci@uslsudest.toscana.it, daniela.bertelli@uslsudest.toscana.it, danilo.bonini@uslsudest.toscana.it, mauro.fantacci@uslsudest.toscana.it.