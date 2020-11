Coronavirus in Italia: meno casi e più tamponi. Crescono i morti e i ricoveri

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Diminuiscono i nuovi casi in Italia: oggi ci sono 32.961 nuovi casi, 2.137 in meno rispetto a ieri quando erano 35.098.

Oggi ci sono meno casi con più tamponi: il numero di tamponi effettuati, infatti, è pari a 225.640, ovvero 7.882 in più di ieri, quando erano 217.758.

Crescono i morti, che sono 623, mentre ieri se ne registravano 580 (+43). Diminuiscono i guariti: sono 9.090, ieri 17.734 (-8.644).

Incrementati i ricoveri: in totale sono 29.444 (oggi +811, ieri +997, lunedì +1.196). In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 3.081 (oggi +110, ieri +122, lunedì +100).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 613.358 (oggi +23.248, ieri +16.776, lunedì +14.698)

• Deceduti: 42.953 (oggi +623, ieri +580, lunedì +356)

• Dimessi/Guariti: 372.113 (oggi +9.090, ieri +17.734, lunedì +10.215)

• Ricoverati: 29.444 (oggi +811, ieri +997, lunedì +1.196)

• di cui in terapia intensiva: 3.081 (oggi +110, ieri +122, lunedì +100)

• Tamponi: 17.965.836 (oggi +225.640, ieri +217.758, lunedì +147.725)

Totale casi: 1.028.424 (+32.961, ieri +35.098, lunedì +25.271)