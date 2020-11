Coronavirus, due morti e 146 nuovi positivi in Maremma

GROSSETO – Due persone sono morte oggi in provincia di Grosseto, si tratta di una donna di 86 anni e un uomo di 91 anni, entrambi deceduti il 10 novembre. Ieri era invece morto un uomo di 66 anni. Il bilancio delle persone decedute in Maremma a causa del Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 32.

Sono invece 146 i nuovi positivi alle 14 di oggi (oggi sono stati processati 742 tamponi). Ieri i nuovi positivi erano 107. Le persone positive in carico sono 1.339. Si registrano undici guarigioni. In tutta la Asl sud est i tamponi risultati positivi dalle 14 di ieri alle 14 di oggi sono 429 (199 ad Arezzo e 80 a Siena). Otto i casi di Coronavirus registrati oggi a Piombino: quattro donne, di 22, 28, 58 e 65 anni, e quattro uomini, tre di 27 e uno di 59 anni familiare di un caso precedentemente individuato. Tutti i soggetti si trovano in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni; il dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuti dai pazienti.

Tra i tamponi processati tra ieri e oggi 35 rientrano nella fascia tra i 35 e i 49 anni, e altrettanti in quella tra i 50 e i 64, poco sotto (33) quelli tra i 65 e i 79. 22 i nuovi positivi nella fascia 19-34, 13 quelli sino ai 18 anni e otto gli ultraottantenni. Nell’ultima settimana si è passati dai 68 nuovi casi di giovedì ai 156 di oggi. Il vero balzo è avvenuto negli ultimi due tre giorni. Un balzo che, dopo settimane in cui i nuovi contagiati erano stati sempre molto al di sotto delle altre due province della Asl sud est, ci ha portato a superare i positivi di Siena e ad avvicinarci ai numeri di Arezzo.

Anche oggi il capoluogo quello che registra più positivi: sono infatti 61 in più. 13 a Follonica e ben 16 in più nel focolaio della piccola Civitella Paganico. 12 i nuovi positivi ad Orbetello e undici a Magliano in Toscana.

Al momento sono 52 le persone ricoverate al Misericordia di Grosseto e 12 quelle in terapia intensiva Covid.

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 19 45 41 46 33 15 Grosseto 13 22 35 35 33 8 Siena 6 24 16 20 9 5 Totale ASL TSE 38 91 92 101 75 28

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 05/11/20 Venerdì 06/11/20 Sabato 07/11/20 Domenica 08/11/20 Lunedì 09/11/20 Martedi 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Arezzo 173 213 265 172 211 159 199 Siena 77 85 86 101 153 114 80 Grosseto 68 62 72 72 91 107 146 Totale Asl Tse 318 360 423 345 455 380 429

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 0 Campagnatico 1 Capalbio 3 Castel Del Piano 1 Castell’Azzara 0 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 0 Civitella Paganico 16 Follonica 13 Gavorrano 3 Grosseto 61 Isola del Giglio 0 Magliano In Toscana 11 Manciano 4 Massa Marittima 4 Monte Argentario 4 Monterotondo Marittimo 0 Montieri 0 Orbetello 12 Pitigliano 0 Roccalbegna 0 Roccastrada 2 Santa Fiora 1 Scansano 5 Scarlino 1 Seggiano 0 Semproniano 1 Sorano 0

