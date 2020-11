Coronavirus: Agenzia delle entrate chiusa per sanificazione

GROSSETO – Resterà chiusa oggi e domani per consentire la sanificazione la sede grossetana dell’Agenzia delle entrate. Il figlio di uno dei dipendenti è infatti risultato positivo al tampone per il Coronavirus e si è deciso, per sicurezza, di chiudere la sede per consentire la sanificazione.

Gli uffici questa mattina sono stati regolarmente aperti sino alle 10, sino a quando non è giunto il risultato del tampone. La sede resterà dunque chiusa oggi e domani per la sanificazione e riaprirà regolarmente venerdì.